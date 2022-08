VIDÉO - Orages en Corse : secourus en mer, ils racontent leur calvaire

Une fois sur la terre ferme, les premiers arrivés réalisent difficilement ce qu'ils ont vécu. "On était sur un voilier et en fait ce qu'on a vu quand on a pris le petit-déjeuner tranquillement le matin, ce sont deux énormes nuages. C'était une tornade et pendant une heure et demie, on était dans le bateau, avec toutes les autres embarcations qui se renversaient, le mât qui partait, c'était extrêmement violent", raconte un jeune homme dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

De très longues minutes coupé du monde. Ce traumatisme, trahi par quelques rires nerveux, cette autre jeune femme l'a vécu aussi. "On n'était pas très serein dans le bateau pendant une heure. On a essayé d'appeler des proches, ça ne captait pas trop", témoigne-t-elle. Quand sa voisine renchérit : "On subit. Et on se dit qu'on ne va peut-être pas s'en sortir. On est là et c'est déjà un petit miracle au vu de ce qui s'est passé", dit-elle, la gorge encore nouée.