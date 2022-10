Orages d'automne : averses de grêle et vents violents en Normandie

Dans la Manche, c'est surtout la foudre qui a fait des dégâts. Une maison a été frappée. La toiture a été partiellement arrachée. Son occupant nous a accueilli et montré l'étendue des dommages. L'épisode a surpris les habitants à Angers (Maine-et-Loire). L'Ouest de la France n'était pas placé en vigilance orange. Tout comme le Nord, où pourtant une pluie de grêle s'est abattue sur Amiens (Somme). Ce soir, les orages menacent désormais vingt départements du centre et de l'Est du pays.