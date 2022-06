Orages : dans l'Yonne, des habitants toujours dans la boue

Il ne reste plus rien dans le jardin de Marine. Si ce n'est qu'une épaisse couche de boue. Elle a atteint les 20 cm ce lundi matin. "Tout est détruit. On n'a plus qu'à nettoyer encore et encore", se plaint-elle. Quant à la cave, elle est noyée sous un mètre d'eau. "J'ai envie de pleurer. Elle vient d'être faite, il n'y a pas longtemps", ajoute-t-elle. La pluie est tombée pendant seulement 30 minutes dimanche matin. Mais ces images filmées par Marine témoignent de son intensité.