Orages dans le Gers : à quel phénomène s'attendre ?

Alors, ce nouvel épisode orageux attendu entre 15h et 16h devrait être tout aussi violent. On attend des fortes rafales de vent, des pluies intenses, mais également ces mêmes grêlons et donc probablement des nouveaux dégâts. Le département est toujours placé en vigilance orange. Au total, 65 départements sont concernés. Il est recommandé aux habitants de rester chez eux et d’éviter au maximum les déplacements.