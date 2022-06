Orages dans le Maine-et-Loire : une catastrophe pour les agriculteurs

Ce viticulteur, installé ici depuis 22 ans, ne pensait pas connaître un tel épisode de grêle un jour. "C'était impressionnant. Ça ne faisait que de cogner, cogner, cogner. Et ça n'a duré qu'un quart d'heure...", raconte Ludovic Roy. Juste le temps de prendre quelques photos et il n'avait plus qu'à faire ses comptes. Sur ses treize hectares de vignes, douze sont touchés. "C'est le travail d'un an qui est perdu", se désole le viticulteur d'Épieds (Maine-et-Loire).