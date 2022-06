Orages de grêle : 26 départements de nouveau en alerte

Le tonnerre est si fort qu’il déclenche les alarmes. Au loin, on entend les pompiers qui partent en intervention. Notre équipe est à Aurillac, une des villes touchées par les orages, ce jeudi. En Haute-Savoie, c’est la nuit au beau milieu de l’après-midi. Ou encore en Isère, des rafales, et surtout des grêlons énormes. Des grêlons qui se sont aussi abattus bien plus au sud, dans le Lotte. Les clients d’un supermarché ont été surpris. Ils se sont retrouvés les pieds dans l’eau.