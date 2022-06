Orages de grêle : des dégâts importants en Saône-et-Loire

Des branches, des arbres arrachés par la force du vent, les tentes de ce drive de supermarché lacérées. Ce mercredi matin, les habitants de Paray-le-Monial tentent de nettoyer et de réparer les dégâts. Mardi, vers 17h30, un violent orage s'est abattu en Saône-et-Loire : dix minutes de vent, de pluie, de grêle. Les pompiers sont intervenus plus de 500 fois. Les grêlons, gros comme des balles de golf, ont brisé les vitres et les pare-brises des voitures.