Arbres déracinés, tentes arrachées : les orages provoquent d'importants dégâts à Belfort

Certains festivaliers peinent encore à réaliser. Toute la nuit et ce vendredi matin, les équipes du festival étaient à pied d'œuvre pour sécuriser le site. Mais face à l'ampleur des dégâts, les concerts d'hier et d'aujourd'hui ont été annulé. Les organisateurs des Eurockéennes espèrent pouvoir accueillir le public dès samedi. Tous les billets de jeudi et de vendredi seront remboursés.