Orages : déjà plus de 160.000 éclairs enregistrés en juin

Malgré les très nombreux orages recensés ces derniers jours, la situation n'est pas encore "absolument anormale", selon Samuel Morin, directeur du centre national de recherches météorologiques de Météo France.

"Le mois de juin, c'est un mois qui est généralement caractérisé par ce type de journée orageuse. Alors certaines années plus que d'autres. Il se trouve que cette année, on a effectivement des conditions orageuses qui se succèdent jour après jour. Mais on n'est pas encore dans un stade où on peut juger que c'est absolument anormal", a-t-il assuré à France Bleu Occitanie, reconnaissant qu'ils sont tout de même "très très abondants".