Orages : déluge à Paris et alerte dans le Sud

Il est impossible de voir à plus d’un mètre. La pluie, soufflée par des rafales allant à plus de 100 kilomètres heure, plonge Paris dans le brouillard. Une toiture n’a pas résisté à la puissance du vent. En seulement une heure, il a plu jusqu’à 44 millimètres en région parisienne. C’est plus de la moitié de ce qui tombe habituellement en un mois.