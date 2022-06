La Gascogne durement touchée par les violents orages

L'orage a éclaté lundi en début de soirée et s'est concentré sur Vic-en-Bigorre et les villages aux alentours. Un épisode bref, mais violent, ponctué de fortes rafales de vent et surtout de grêlons impressionnants.

Dans une exploitation visitée par TF1, la grêle a endommagé les hangars et les panneaux solaires. Dans le village, les pompiers ont réalisé 120 interventions lundi soir, essentiellement pour des toitures abîmées. Ce mardi matin, les artisans et les habitants font les premières réparations. "On essaye de faire pour le mieux dans l'urgence pour éviter qu'en cas de nouvelles pluies, ça ne fasse plus de dégâts dans l'habitation", explique Michel Gusmann, couvreur.