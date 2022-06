Orages : des torrents d'eau dans les rues d'Auxerre

Dans le quartier, on se réveille d'une nuit mouvementée pendant laquelle tous les habitants ont fait preuve de solidarité. Plus loin, dans ce restaurant, l'eau s'est engouffrée partout. Tous les employés sont réquisitionnés pour le nettoyage. "C'est compliqué. On ne pensait pas que ce serait aussi lent à nettoyer", lance l'un d'entre eux. En cuisine, c'est plus de cinq centimètres de boues qu'il faut déblayer avant ce vendredi soir. Météo-France a levé ce matin la vigilance orange dans le département.