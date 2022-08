VIDÉO - "Des navires projetés sur les rochers" : les images saisissantes de la tempête meurtrière en Corse

À quelques kilomètres, l’aéroport est à l’arrêt pendant plusieurs heures. Les habitants sont coincés chez eux et tentent tant bien que mal de se protéger. À Calvi, le toit d’un restaurant s’est écroulé, balayé par des rafales enregistrées à 197 km/h.

L’orage a fait au moins cinq morts en Haute-Corse à Erbalunga et sur la côte ouest, à Calvi, Girolata, Sagone et Coggia. "Ce bilan est pour l’instant provisoire puisque nous n’avons pas tout à fait l’ensemble des personnes qui étaient en mer et qui doivent être évidemment soit secourues, soit protégées", a déclaré Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur.