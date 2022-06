Orages en Côte-d’Or : coulées de boue à Gevrey-Chambertin

Ce mercredi matin, des bénévoles s’activent pour aider les pompiers à nettoyer la petite église du XIIIe siècle, dont le sol est recouvert de boue. "On vient là pour donner un coup de main. Plus il y aura de mains, plus il y aura de bras, et plus ça ira vite", affirme un bénévole. Plus bas dans le village, la petite chapelle est inondée. Monsieur le curé ne sait plus où donner de la tête. Les caves sont inondées. Par chance, les grands crus sont indemnes, tout comme les vignes. Le même phénomène d’une moindre intensité s’était déjà produit dans le village en 1995. La commune a demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle.