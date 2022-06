Orages, grêle, coulées de boue : des phénomènes qui se multiplient ?

“Les orages se forment lorsqu’on a de l’air chaud en basse couche qui, en prenant de l’altitude, rencontre de l’air froid. Et plus la différence de température est importante entre ces deux masses d'air, plus les orages sont violents. Or, avec le réchauffement climatique, on s’aperçoit effectivement que les températures sont de plus en plus élevées. Donc les orages risquent d’être de plus en plus violents”, explique Evelyne Dhéliat, cheffe du service Météo à TF1-LCI.