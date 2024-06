Ces dernières heures, de très violents orages, souvent accompagnés de grêle, ont aussi fait de gros dégâts en France. De la Normandie au Jura, en passant par la Loire-Atlantique, plusieurs communes ont été particulièrement touchées.

En pleine nuit, un habitant de Fraisans (Jura) filme un déluge de grêle. Les rues sont inondées et recouvertes de glace. Ce jeudi matin, les trottoirs ont disparu sous les amas de grêlons. L'orage a été si violent que les volets de Dominique ont été transpercés par la grêle. Du Jura à la Normandie, en passant par Nantes, d'impressionnantes intempéries ont traversé le pays ce mercredi en fin de journée.

"On a limite sauvé nos animaux, c'est tout"

Dans le Maine-et-Loire, lorsque ce n'est pas la grêle, ce sont des torrents d'eau qui s'engouffrent dans les rues. En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses routes ont totalement disparu sous les eaux. Ici, les champs gorgés débordent. Les camions passent encore, mais à quelques kilomètres, impossible d'aller plus loin. Le village de Narcy (Nièvre), 500 habitants, est cerné par les eaux, beaucoup ont dû évacuer en urgence. "On n'a plus rien, on a limite sauvé nos animaux, c'est tout", déclare ému un riverain.

À Étaules (Charente-Maritime), Didier a eu plus de chance, l'eau a disparu aussi vite qu'elle est arrivée. Il habite dans cette maison depuis 25 ans, et c'est pourtant la première fois que son sous-sol est inondé. Le répit sera de courte durée, de nouveaux orages sont attendus dans la journée.