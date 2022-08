VIDÉO - Vers de violents orages dans le Sud : habitants et autorités se préparent

Il y a deux ans, la commune avait été durement touchée par des inondations. Cette fois, il n'est pas question d'attendre que la pluie arrive. "On sait que les épisodes peuvent être imprévisibles donc il faut se préparer. On est aujourd'hui dans une phase préventive parce que l'événement est annoncé pour ce soir, avec des conséquences très vraisemblables pour demain", détaille, face à la caméra du 13H de TF1, le capitaine Martel, commandant en second de la compagnie de gendarmerie du Vigan (Gard).

Des bouteilles d'eau, des tables et des chaises sont installées dans la salle des fêtes de la commune, prête à accueillir d'éventuels sinistrés. "On peut mettre 200 à 300 personnes en sécurité. J'espère que nous parlons dans le vide et qu'il y aura des précipitations normales, mais il faut toujours prévoir le pire", confie Christophe Boisson, maire (SE) de Saint-André-de-Majencoules. En parallèle, les employés communaux s'occupent de déboucher les caniveaux. Ainsi, l'eau pourrait s'évacuer normalement en cas de fortes précipitations.