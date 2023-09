VIDÉO - Orages : la vallée du Rhône sous les eaux après de fortes pluies

De l'autre côté du Rhône, en Ardèche, des glissements de terrain ont entraîné la coupure en plusieurs endroits de la route départementale 86 entre Tournon et Sarras, dans la vallée du Rhône, ont indiqué les pompiers, qui sont intervenus une centaine de fois dans la matinée. "On a vu un torrent de boue débouler du coteau et à ce moment-là, j'ai plus osé ouvrir ma porte parce que je voyais l'eau qui était à la limite de ma fenêtre", raconte une riveraine.

Dans le même secteur, les secours ont également procédé à la mise en sécurité de personnes coincées par les eaux dans leurs véhicules et à celle d'élèves d'une école primaire à Vion où l'eau était montée à 20 cm au rez-de-chaussée. Les enfants ont été conduits à l'étage. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois pour mettre à l'abri les habitants.

En Isère, depuis le début de la matinée, les pluies intenses ont aussi provoqué des inondations de routes, notamment près de Beaurepaire où plus de 200 mm d'eau sont tombés en "deux heures", selon les pompiers du département.