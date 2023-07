VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 5 juillet ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales afficheront 10 à 15 degrés au nord, 13 à 17 degrés au sud avec 18 à 22 degrés sur la bordure méditerranéenne.

Les maximales seront souvent comprises entre 21 et localement 24 degrés sur la moitié nord, avec 19/20 degrés près de la Manche et localement 25 degrés dans l'Est. Au sud, on attendra souvent 24 à 28 degrés, avec 30 à 32 degrés sur les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône et jusqu'à 34/35 degrés dans l'intérieur de la Provence.