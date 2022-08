Orages : les viticulteurs du Var durement touchés

Le découragement est encore plus ressenti chez une maraîchère. Pour cause, Marine Bruno est à 100% de perte sur les courgettes, 75% sur les aubergines et les poivrons. A première vue, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en ouvrant un poivron, on s'aperçoit très vite que le produit est "pourri" et "n'est plus consommable".