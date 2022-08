Orages : peuvent-ils mettre fin à la sécheresse ?

“Ça n’a absolument pas impacté le niveau des nappes. Déjà, les sols étaient très secs. Il faudrait des pluies vraiment longues et continues pour que l’eau arrive à passer la barrière du sol”, précise-t-elle. Et ce n’est pas pour tout de suite car dès la semaine prochaine, une cinquième vague de chaleur et des températures écrasantes sont attendues partout en France.