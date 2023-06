VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 11 juin ? Découvrez les prévisions

Ailleurs le temps redeviendra plus calme dans la nuit. La façade atlantique et les régions méditerranéennes resteront à l'écart du temps agité malgré une ambiance nuageuse dans la matinée. Les éclaircies deviendront importantes l'après-midi.

Les températures minimales varieront de 13 à 18 degrés. Il fera jusqu'à 18 à 22 degrés en Bretagne et en Normandie. Le thermomètre affichera souvent 23 à 28 degrés et il fera encore plus chaud dans les Hauts-de-France et sur le Grand Est, l'Est de l'Ile-de-France et le Languedoc-Roussillon, avec des valeurs atteignant 29 à 32 degrés.