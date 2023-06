VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 12 juin ? Découvrez les prévisions

Le temps sera calme et chaud lundi sur le nord-ouest et le nord-est, mais instable partout ailleurs, avec quelques averses orageuses, notamment vers le sud de la Garonne en fin de journée, selon les prévisions de Météo-France, basé à Toulouse.

Les régions du Grand-Est, la Franche-Comté et, à l'opposé, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire bénéficieront d'un ensoleillement généreux tout au long de la journée, après la dissipation des nuages bas matinaux, plus tenaces vers la Côte d'Opale et le littoral normand.