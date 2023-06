VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 13 juin ? Découvrez les prévisions

Sur le nord-ouest de l'hexagone, de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la Normandie, le temps sera assez nuageux. Près de la Manche le ciel sera même gris le matin sous des nuages bas, qui finiront par se dissiper dans les terres et se limiteront à la bordure côtière l'après-midi. Ailleurs, la journée sera calme et largement ensoleillée.

Côté températures, au lever du jour, le thermomètre affichera entre 12 et 19 degrés dans l'intérieur, 18 à 20 sur la façade atlantique et le rivage méditerranéen. Les maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés sur les côtes de Manche, entre 22 et 27 degrés sur la moitié sud de l'Aquitaine et les Charentes jusqu'aux Alpes, elles atteindront 26 à 31 degrés au nord.