Orages : quatorze départements en alerte

Par précaution à Paris, dès 17 heures, les parcs et jardins ont fermé leur porte. Et subitement, il y a quelques minutes, la capitale disparaît sous les trombes d’eau. En parallèle, un deuxième épisode orageux touchera dans la nuit l’Hérault et la Gard. Dans cette région qui a subi de graves intempéries, il y a un an, les orages pourraient être stationnaires et donc, provoquer des crues brutales. Les autorités appellent les habitants à limiter leur déplacement.