Orages : torrents de boue à Bollène

L'orage, particulièrement fort, n'aura duré que deux heures. Une grosse frayeur pour les habitants : "En fait, on a vécu deux heures apocalyptique. On a vu les ruissellements, tout s'effondrait. On a vu les poussières, tout est tombé". À Bollène, sept personnes ont été mises en sécurité. Les intempéries n'ont pas épargné le centre-ville. Certains commerces ont été inondés. C'est notamment le cas d'une librairie qui se trouvait près d'un lac. Tous les livres ont été abîmés. Des habitations ont aussi été touchées. Le pompage va se poursuivre toute la journée.