Orages : toujours plus violents et fréquents

Le début du mois de septembre est marqué par de violents orages et des pluies diluviennes. Ces intempéries tardives se multiplient et sont d'abord liées à des températures élevées. En moyenne, la météo enregistre cinq degrés au-dessus des normales de saison ces derniers jours. Avec 30 degrés à Metz ce mardi 6 septembre et 33 degrés à Agen, le thermomètre continue de chauffer. L'apparition de ces orages était alors inévitable.