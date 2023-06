VIDÉO - Paris dans le noir, routes inondées… Les images impressionnantes des orages en Île-de-France

Les orages ont par ailleurs provoqué des dégâts sur le réseau électrique dans le Val-d'Oise. Près de 11 000 foyers sont privés de courant.

Ces évènements météorologiques ont aussi perturbé "l'ensemble du réseau ferroviaire sur l'Ile-de-France et le grand bassin parisien" dans la soirée avec un "grand nombre d'incidents", selon un porte-parole de la SNCF. Vers 21H30, il a néanmoins indiqué que le trafic avait repris "partout" et "en particulier à la gare du Nord". "Tous les trains arriveront à destination (dimanche) soir, avec du retard", a assuré le porte-parole, qui a ajouté que des agents de la SNCF réseau avaient dû intervenir en fin d'après-midi pour couper des arbres et déblayer des branches tombées sur les voies.