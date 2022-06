VIDÉO - Orages : pluie diluvienne, grêle... La Saône-et-Loire et le Cher balayés par les intempéries

L'épisode a été bref... mais très intense. Mardi 21 juin, jour de fête de la musique et d'arrivée officielle de l'été, les habitants du centre et de l'Est de la France ont passé une fin de journée mouvementée. Et pour cause, en Saône-et-Loire, plusieurs communes ont été touchées par de violentes chutes de grêle. Ces derniers, gros comme des balles de golf, ont "détruit la plupart des voitures" stationnées dans la commune de Digoin, a indiqué le maire David Bême, sur LCI, ce mercredi.

"C'est un orage de grêle d'une violence inouïe qui s'est abattu sur la ville. Il s'agissait de grêlons de la taille d'une balle de golf. L'épisode a été assez bref, il a duré une dizaine de minutes. Toute la ville a été inondée, toute la ville a été retournée. Les habitants sont traumatisés, pour ceux qui étaient dans leur véhicule. Il y a énormément de dégâts", a expliqué l'édile sur LCI.

Selon Météo-France, ces orages sont dus à "la présence d’une goutte froide peu mobile en altitude, pilotant un flux de sud-ouest, et d’air encore chaud". Dès mardi après-midi, plusieurs dizaines de départements étaient en vigilance orange pour des risques d'orages qui, selon les prévisionnistes, devaient être de "courte durée, avec de fortes rafales de vent, voire parfois de grêle".