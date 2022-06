Orages violents à répétition : comment expliquer ce phénomène ?

Un ramassage de grêlons dans les Vosges a été filmé, il y a tout juste un an. Comme ces orages en Dordogne, on retrouve les mêmes images en juin 2020 dans un village de la Creuse. Les orages sont-ils plus violents cette année ? Ils ont gagné en intensité et ils sont plus récurrents. En cause, cette vague de chaleur qui a submergé la France le week-end dernier. À cela s’ajoute une perturbation venue du nord, la goutte froide, et qui semble s’être bien installée au-dessus de notre pays.