VIDÉO - Orages violents dans l'Allier : à Étroussat, les habitants sous le choc

Entre 3h30 et 7h lundi matin, d'importantes précipitations ont touché la commune et ses environs. Dans certaines maisons, il y avait plus de 30 centimètres d'eau, au lever du jour. "Il n'y a pas de mots. C'est horrible, c'est moche, ça donne envie de pleurer, c'est tout", nous explique une victime de ses pluies torrentielles.

Tout au long de la journée, certains habitants ont épongé l'eau et nettoyé la boue comme ils le pouvaient. "Ça fait mal. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas comme on va arranger tout ça", confie un autre.