VIDÉO - Violents orages en Corse : un phénomène météorologique qui a déjoué toutes les prévisions

"Progressivement, au lieu de remonter directement, ces orages se sont décalés beaucoup plus que prévu sur les régions de l'Est en passant sur la Corse. C'est toujours une grande difficulté de prévoir la trajectoire des orages, notamment en mer où finalement c'est un réservoir d'humidité. Et en arrivant sur les terres, il y a des modifications et c'est ça qui fait que ces orages sont parfois extrêmement violents", analyse Evelyne Dhéliat, la cheffe du service météo de TF1, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Difficile aussi de prévoir l'intensité. Quelques heures plus tard, des records de vent sont enregistrés sur toute l'ile, jusqu'à 225 km/h à Marignana, du jamais vu. La Corse est également littéralement foudroyée en tout début de matinée et ce n'est qu'ensuite que la vigilance orange est déclenché par Météo-France, car le protocole prend du temps. "A chaque niveau de vigilance, il faut passer par une collaboration administrative. La vigilance orange, ça se fait avec les préfectures et les sous-préfectures. La vigilance rouge, ça se fait au niveau ministériel", explique le météorologue Patrick Marlière.