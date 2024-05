VIDEO - Orages violents et "intenses" : les images d'une commune d'Ardèche transformée en rivière de glace

Une nouvelle série d'orages très violents s'est abattue ce mercredi soir, dans plusieurs départements du pays. Des pluies abondantes et de la grêle ont frappé notamment le Var, l'Aisne, l'Isère et l'Ardèche. Dans ce dernier département, les fortes pluies ont même transformé les rues de Vals-les-Bains en rivière de glace.

Comme l'avait annonce Météo-France, des orages violents et "intenses" ont bien eu lieu dans l’après-midi mercredi dans différentes régions du pays. Les orages ont longé l'est du pays, remontant vers le nord. À Murinais, dans l'Isère, la grêle a notamment recouvert les routes sur plusieurs centimètres. Plus tard, dans l'après-midi, les fortes pluies ont touché l'Ardèche et transformé Vals-les-Bains en rivière de glace, comme le montrent les images dans le reportage en tête de cet article.

Dans le ciel de l'Aisne, ce mercredi après-midi, c'est un "tuba", phénomène météorologique très rare, qui a été filmé à Chambry. Il est dû aux conditions orageuses, partout dans l'Hexagone. Dans le Var, on a aperçu la même silhouette avec des grondements de tonnerre. Quelques minutes après, la grêle s'est abattue sur des vignes.

"Ça a duré à peu près un quart d'heure avec des grêlons de la taille de un à deux centimètres et des rafales de vent assez puissantes qui ont fouetté la vigne et transpercé les feuilles", a précisé dans le reportage en tête de cet article Yohan Laurito, expert météo et chasseur d'orage dans le Var. L'épisode violent et localisé compromet la récolte à venir.

Ce mercredi soir, Météo France a placé 74 départements en vigilance jaune pour orage. Ce temps instable doit se poursuivre ce jeudi dans la soirée.