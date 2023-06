VIDÉO - Orages violents : une mini-tornade observée en Seine-Maritime, des dégâts à déplorer

"On a commencé à voir les nuages qui tournaient, j'ai dit à mes enfants de tout fermer et tout d'un coup, on a vu une tonnelle qui est passée devant nous. Plein d'objets sont passés dans les airs", explique une habitante de Motteville. D'autres dégâts, moins spectaculaires, ont été constatés dans les maisons voisines, dont les salons de jardin ont notamment été renversés. À Motteville, personne n'est à reloger, mais lundi, l'école de la ville sera fermée. Selon la préfecture, la mairie de Motteville a ouvert sa salle des fêtes pour recevoir les sinistrés.