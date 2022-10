Où est passé l'automne ?

Il fait trop chaud pour la saison, alors allons voir si la rose est éclose ce matin. Dans le jardin de Guy Boulnois, c’est le cas, et c’est à n’y rien comprendre. "On constate qu’elle est encore en train de fleurir, de donner de belles couleurs, du bon parfum, et qu’il y a encore des boutons très prometteurs ici et là", explique le jardinier.