VIDÉO - Ouragan Fiona : vagues de 12m, maisons à la mer... Des dégâts impressionnants au Canada

L'est du Canada frappé de plein fouet par l'ouragan Fiona. Redoutées depuis plusieurs jours, les fortes bourrasques de vent ont touché ce samedi une partie du littoral du pays, provoquant des vagues de plus de 12 mètres de haut.

Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées... "Fiona est venue et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Écosse et les provinces voisines", a déploré le Premier ministre de cette région, Tim Houston, lors d'une conférence de presse. "Et ce n'est pas complètement fini", a-t-il averti.