VIDÉO - Ouragan Ian : les images spectaculaires filmées par un avion dans l'œil du cyclone

Sur la vidéo, on peut aussi apercevoir les hublots qui clignotent, de nombreux éclairs déchirant le ciel noir. Un peu plus tôt, le spécialiste avait partagé une photo de l'extérieur de l'avion, en particulier les nuages qui dessinent l'œil de l'ouragan. La lumière produite par les éclairs est si puissante que le cliché, pris de nuit, semble pourtant avoir été réalisé en plein jour. "J'ai survolé des tempêtes pendant les six dernières années. Ce vol vers l'ouragan Ian à bord de Kermit (l'avion de l'équipage, NDLR) a été le pire que j'aie jamais fait. Je n'ai jamais vu autant d'éclairs dans un œil" d'ouragan, avait-il insisté.

Ce type de mission a pour objectif de collecter des données sur l'ouragan et les envoyer ensuite aux prévisionnistes du Centre national des ouragans américain (NHC), basé en Floride, pour suivre le plus précisément possible son évolution. Les vols durent en général huit heures, et les avions grimpent aux alentours de 2500 mètres d'altitude.