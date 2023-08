VIDÉO - Ouragan Idalia : la Floride se barricade et craint des inondations catastrophiques

La ville de Tampa, en Floride, est déserte. Sur place, les correspondants du 13H de TF1 ont croisé très peu d'habitants. La plupart des commerces et des maisons sont barricadés, et des sacs de sable ont été placés aux endroits les plus vulnérables. Et pour cause, la ville fait partie des 23 comtés où un ordre d'évacuation a été donné.