VIDÉO - Pas-de-Calais : la crue historique vue du ciel

Après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos, aggravé par vingt jours de pluie, le Nord et le Pas-de-Calais sont encore en proie aux crues et aux inondations, comme le montrent les impressionnantes images aériennes dans le reportage en tête de cet article. Le cours d'eau de l'Aa et de la Liane dans le Pas-de-Calais ont été placés en vigilance rouge jusqu'à 16 heures ce mardi avant d'être rétrogradés en vigilance orange.

Habitations, commerces et entreprises sont sous les eaux à Saint-Léonard (Pas-de-Calais). Les pompiers, que l'on peut voir sur l'image ci-dessous, finissent d'évacuer tout un quartier. Dans le village voisin, les stations-service sont inaccessibles, et toute la zone industrielle est à l'arrêt.