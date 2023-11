VIDÉO - "Comment faire pour garder notre entreprise ?" : l'inquiétude des commerçants toujours inondés

Le Pas-de-Calais n'en a pas encore fini avec les crues. Selon un dernier bilan, 6000 logements, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles sont sinistrés. Parmi les professionnels, beaucoup ignorent quand ils seront en mesure de retravailler normalement.

La décrue n'est pas encore à l'ordre du jour pour beaucoup. Dans la vidéo en tête de cet article, il faut presque nager pour accéder jusqu'à l'entrée d'un garage. À l'intérieur, sous un mètre d'eau, le lieu est méconnaissable. Les voitures des clients sont bloquées ici depuis dix jours, les machines encore sous l'eau.

Yoann, gérant d'un commerce interrogé par les équipes du 13H, estime le montant des dégâts à 500.000 euros, pour un garage remis à neuf il y a deux ans. "J'ai les appareils de clim, les caisses à outils, tout a pris l'eau. On essaye de surélever un maximum, mais on n'a jamais pensé que ça montrait autant. On a l'impression d'être tout seul, comment faire pour garder notre entreprise, nos emplois, nos clients ?", se désole le garagiste.

Des marchandises et du matériel à la poubelle

Si les fondations sont jugées trop fragiles, Yoann n'est même pas certain de récupérer son bâtiment. Quelques kilomètres plus loin, tous les commerces de la place d'Arques sont encore fermés. Une entreprise de nettoyage déblaie une pizzeria depuis quatre jours. Le patron et ses cinq employés sont au chômage partiel. À la cave, tout le système électrique a pris l'eau. Les meubles sont à jeter. Certains produits stockés ont pu être sauvés, mais pas les sacs de farine sur lesquels de la moisissure apparaît. Ils devront être aussi jetés.

Dans l'entreprise voisine, les experts ne sont toujours pas passés. C'est un frein au nettoyage, car pour estimer le montant des dégâts, tout doit être conservé en l'état.