VIDÉO - "On se dit que ça va empirer" : dans le Pas-de-Calais, l'angoisse des habitants face aux nouveaux risques d'inondations

Dans le village voisin, à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), Ulysse Toulet, boulanger, s'improvise maçon. Pour sauver son matériel, il a décidé de construire un muret. "On suit la météo, on surveille, mais vu ce qu'ils annoncent encore, on se dit que ça va empirer", affirme-t-il. "Beaucoup d'incertitude, un petit peu d'appréhension pour ne pas dire de la peur, et on fera face", ajoute-t-il dans le reportage ci-dessus.

Pour faire face à l'eau qui entre déjà chez lui, Guillaume, un de ses voisins, a pris les choses en main. Il a décidé de bloquer sa rue. "On a fait notre petit barrage à nous pour éviter que la rue soit inondée, car quand les voitures passent, on prend de grosses vagues [Dans les maisons, NDLR]", développe-t-il, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Selon les derniers relevés, le niveau de la Canche continue de monter. Le long du fleuve, des dizaines de communes pourraient se retrouver submergées ce mercredi soir. Outre la Canche, maintenue en orange, Vigicrues a par ailleurs passé ce mercredi la Liane, l'Aa et l'Hem de jaune à orange.