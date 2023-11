VIDÉO - Pas-de-Calais inondé : une entreprise offre gratuitement ses services à des sinistrés pour nettoyer

Pour les sinistrés de Saint-Étienne-au-Mont, premiers repas chauds depuis deux jours. "On avait plus de chauffage, plus d'électricité (...) alors, depuis lundi soir, on avait froid", confie un habitant. Dans la commune, chacun met la main à la pâte. Les cantinières de l'école, elles, se sont mobilisées sur leurs jours de repos et viennent préparer 80 repas pour ce mercredi midi. "C'est normal, on ne peut pas rester comme ça chez nous. Nous, on n'est pas sinistrés, mais on doit venir aider les gens", explique l'une d'elles.