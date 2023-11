VIDÉO - Pas-de-Calais inondé : à Montreuil-sur-Mer, une matinée avec les sinistrés désemparés

Au numéro 29, c’est la deuxième fois qu’on évacue. "On habite Étrelles (Ille-et-Vilaine), dans la vallée de la course. Et comme on était en alerte, on devait quitter, pareil, la maison, donc on est venu se réfugier chez ma fille… Là, on est obligé de repartir", explique une femme.

Au numéro 12, il n’y a plus rien à faire, la boulangerie est inondée. La crue réveille les solidarités. "C’est les voisins. On se voit dans des moments comme ça. D’habitude, on est toujours au travail, la tête dans le guidon. C'est étrange", affirme David, un riverain. Il est l’un des derniers habitants à rester dans la rue Saint-Gengoult où, en fin de matinée, le niveau de l’eau continuait de monter.