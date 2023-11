Pas-de-Calais inondé : les "champs d'inondation contrôlée" le long de l'Aa n'ont pas suffi

Le terrain de football de Fauquembergues était toujours recouvert d’eau dans la soirée du mardi 7 novembre. La commune a subi de plein fouet les intempéries. Sur les photos prises dans la nuit de lundi à mardi, la rue principale a disparu sous les eaux. Les habitants, pourtant habitués aux crues, n'avaient jamais vécu de telles inondations. "Je n'ai jamais vu ça. L'eau a commencé à monter d'un coup. En une heure, on a pris 30 ou 40 centimètres. On ne pouvait plus rien faire", nous explique un habitant.