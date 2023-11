VIDÉO - Pas-de-Calais inondé : peur à Estréelles, où une digue menace de céder

Quelques centaines de mètres en amont, la rivière est sortie de son lit. C'est elle qui remplit le lac. Toute la journée, pour faire baisser la pression, les pelleteuses ont travaillé à colmater la brèche. "Aujourd'hui, on filtre. C'est-à-dire qu'il y aura 50% de l'eau de la Course qui va reprendre son lit normal. Demain, on va rendre plus étanche et plus en sécurité la digue", nous explique Freddy Ducatel, conducteur de travaux.

Estréelles se situe à environ deux kilomètres en aval de la digue. Une douzaine de pompiers y a été positionnée pour parer à toute éventualité. "Notre rôle, ça va être d'aller chercher certaines personnes et notamment les personnes âgées qui ne voudraient pas bouger de chez eux [...] pour les mettre à l'abri des risques d'inondation", affirme le lieutenant Romain Leduc, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne.