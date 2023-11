VIDÉO - Pas-de-Calais : les vaches de cet agriculteur toujours "en danger de mort"

Quelques heures plus tard, la pluie s'arrête enfin, permettant la reprise de la mobilisation. La sécurité civile est réquisitionnée avec d'autres engins afin d'aller le plus vite possible. "Le but est d'accélérer ce travail d'épuisement qui va durer un certain temps puisqu'on a encore des eaux de ruissellement qui descendent des différents champs", constate Nicolas Degroote, commandant de la caserne de pompiers de Calais. Les animaux pourraient être sauvés si la météo est plus clémente cette nuit. Ballotté depuis mardi entre les pluies torrentielles et le va-et-vient des inondations, le Pas-de-Calais devrait enfin connaître vendredi soir un début d'accalmie, offrant un peu de répit aux habitants épuisés.