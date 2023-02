Pas de pluie depuis 30 jours : l'inquiétude des agriculteurs face à la sécheresse en plein hiver

Entre janvier 2022 et janvier 2023, le déficit pluviométrique est de 20% en Ardèche, selon Météo France. Même constat à quelques kilomètres de là, dans la vallée du Rhône. On dit ne pas y avoir vu la pluie depuis le 15 décembre. Sans précipitations, les semis n'ont pas pu développer leurs racines et ces blés pourraient ne pas avoir toutes leurs tiges au printemps. Les céréaliers redoutent déjà des pertes de rendement.