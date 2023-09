VIDÉO - De nombreux dégâts après les intempéries dans l'ouest de la France

Une scène de seulement dix secondes, selon les témoins. Plusieurs bâtiments agricoles de la Mayenne ont été ravagés par une tornade dimanche soir. Les agriculteurs touchés peinent à réaliser ce qu'ils ont vécu. Trente ans de travail ont été balayés en quelques secondes. Un exploitant agricole, interrogé dans le 20H de TF1, a tout perdu. "On a monté des bâtiments, on a amélioré, et c'est fou. Il n'y a pas de mot. Maintenant, on va attendre les assurances, les experts et puis on va voir ce qu'on va devenir", se désole le professionnel.