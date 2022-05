Phénomène hors du commun : comment les grêlons géants se forment-ils ?

Hier soir, ces derniers étaient presque trois fois plus gros que d’ordinaire à certains endroits. “Du côté de Châteauroux, il avait un diamètre de 26 kilomètres. Il était nettement plus imposant et le glaçon a eu beaucoup plus de temps pour se développer. C’est là qu’on a observé les grêlons les plus forts", explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste chez Météo France. Le phénomène survient généralement en été, mais avec la hausse des températures, il est de plus en plus précoce.