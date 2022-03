VIDÉO - Ciel orangé : les images de la tempête de sable qui traverse la France

Les pistes d’Avoriaz comme plongées dans un film sépia, la ville d’Autun (Saône-et-Loire) prise dans un épais brouillard orangé, des Pyrénées à La Rochelle, un ciel d’une étrange couleur ocre accompagné de pluies de sable... Les images du JT de 13H de TF1 à découvrir dans la vidéo en tête de cet article ont de quoi étonner.

Anne-Sophie, habitante de Tours (Indre-et-Loire), en a eu la surprise au réveil ce mardi matin. "Quand j’ai ouvert mes Velux, je me suis rendu compte qu’ils étaient couverts d’une poussière jaunâtre, jaune orangé. Et quand on est sorti dans la rue, on a vu aussi qu'il y en avait partout, raconte-t-elle en nettoyant sa voiture recouverte de poussière. On a imaginé avec les enfants qu’il s’agissait de sable du Sahara. Peut-être qu’on se trompe, mais je crois qu’on a raison."